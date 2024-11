Stellantis e Leapmotor descartam plano de 2º elétrico na Polônia

A mudança nos planos de produção da joint venture foi feita depois que o governo chinês disse às montadoras para suspenderem grandes investimentos em países europeus que apoiaram a imposição de tarifas extras sobre os veículos elétricos fabricados na China, disseram as fontes.

As montadoras chinesas foram informadas em uma reunião com o Ministério do Comércio da China em 10 de outubro que deveriam pausar seus planos de investimento em larga escala nos países da União Europeia que haviam apoiado a proposta de tarifas, informou a Reuters anteriormente.

Leapmotor e Stellantis exibiram o elétrico B10 no Salão do Automóvel de Paris quatro dias após a reunião, em uma estreia em 14 de outubro que ambas as montadoras saudaram como um marco em sua parceria.

A Polônia está entre os 10 membros da UE que apoiaram a decisão do bloco de países de impor tarifas de até 45% sobre os veículos elétricos fabricados na China.

Cinco membros da UE, incluindo a Alemanha e a Eslováquia, se opuseram às tarifas, e 12 outros Estados membros se abstiveram da votação para aprovar as tarifas, que entraram em vigor em 30 de outubro.

A fábrica da Stellantis em Tychy, na Polônia, tem produzido o elétrico compacto T03 com componentes enviados da China. Não ficou imediatamente claro se a montagem do T03 também estava sendo analisada.