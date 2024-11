Suécia escolhe cargueiro da Embraer, Brasil planeja comprar mais caças da Saab

Por Gabriel Araujo e Johan Ahlander

ESTOCOLMO/RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Suécia escolheu o cargueiro C-390 Millennium da Embraer como seu próximo avião militar de transporte, enquanto o Brasil pretende comprar mais jatos de combate Gripen da empresa sueca Saab, informou o governo do país europeu.

A carta de intenções assinada no sábado ocorre após longas negociações entre os países para que o Brasil aumente as encomendas atuais do Gripen e a Suécia utilize o avião da Embraer como substituto para a frota de cargueiros C-130 da norte-americana Lockheed Martin.