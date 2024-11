Taxas dos DIs sobem com alta do dólar e demora do pacote fiscal

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 12,83%, ante 12,819% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 12,7%, ante 12,691%.

O feriado do Dia dos Veteranos nos EUA manteve o mercado de Treasuries fechado, o que deixou os negócios com DIs no Brasil sem sua principal referência externa.

Internamente, dados do relatório Focus do Banco Central mostraram a continuidade da deterioração das expectativas de inflação para este e os próximos anos. O IPCA projetado pelo mercado para 2024 passou de 4,59% para 4,62% e para 2025 foi de 4,03% para 4,10%. No caso de 2026, a projeção mediana passou de 3,61% para 3,65%. Nos três casos as expectativas estão se distanciando do centro da meta contínua de inflação do BC, de 3%.

Além disso, a segunda-feira foi de nova alta do dólar, que chegou a oscilar acima dos 5,80 reais nos piores momentos do dia. Os receios quanto à adoção pelos Estados Unidos de tarifas mais elevadas de exportação -- uma das promessas de campanha do presidente eleito Donald Trump -- seguiu dando força ao dólar ante praticamente todas as demais divisas ao redor do mundo, incluindo o real.

Como o pacote fiscal do governo Lula, prometido originalmente para depois das eleições municipais, ainda não saiu, a curva de juros e o mercado de câmbio seguiram incorporando prêmios de risco nesta segunda-feira.

“Cenário fica cada vez mais complicado para o Banco Central brasileiro, com o câmbio se desvalorizando. O câmbio... na sexta já voltou para a trajetória de alta, com o dólar futuro já na casa de 5,80 (reais). E o efeito inflacionário disso é direto”, avaliou pela manhã o economista-chefe do Banco Master, Paulo Gala, em comentário enviado a clientes.