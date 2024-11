Toyota vai elevar produção na China em mudança de estratégia

Por Maki Shiraki

TÓQUIO (Reuters) - A Toyota pretende fabricar pelo menos 2,5 milhões de veículos por ano na China até 2030, afirmaram três fontes, em uma estratégia que levará a empresa a aproximar suas operações de produção e vendas na China e permitirá que executivos locais tenham mais liberdade de ação no desenvolvimento de produtos.

O plano representa um pivô estratégico da maior montadora de veículos do mundo no maior mercado de automóveis do planeta, destacando a ambição da Toyota de recuperar negócios perdidos para a chinesa BYD e outras marcas locais nos últimos anos.