Vendas no varejo brasileiro sobem 4% em outubro em base anual, aponta Stone

"O setor também teve um bom desempenho no recorte regional e entre os segmentos analisados, recuperando boa parte da queda no mês passado", acrescentou.

A Stone apura mensalmente o desempenho do setor com base nos comerciantes credenciados a sua plataforma. São consideradas as operações via cartões, voucher e Pix.

Os números da Stone mostraram que, em outubro, o setor de tecidos, vestuário e calçados apresentou alta mensal de 1,8%, enquanto o de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo caiu 0,6%.

Combustíveis registraram queda mensal de 0,6%, enquanto móveis e eletrodomésticos subiram 1,6% no mês. Outros setores, como livros e papelaria e material de construção, também mostraram recuperação mensal, com 2,5% e 5,1%, respectivamente.

A Stone também passou a levantar dados do comércio digital, com o indicador, que analisa cinco setores com um volume significativo de vendas diretas online, subindo 3,2% em outubro, enquanto o comércio físico cresceu 0,4%.

"Analisando o desempenho anual, o comércio digital também superou o físico, com crescimento de 4,9% em comparação a 2,7%", adicionou a companhia.