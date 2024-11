Wall Street atinge picos recordes com continuação de rali pós-eleição

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em máximas recordes nesta segunda-feira, com o otimismo sobre os cortes de impostos propostos e as expectativas de um ambiente regulatório mais simples após a vitória de Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos continuando a elevar as ações.

O Dow Jones subia 0,58% na abertura, para 44.243,74 pontos. O S&P 500 avançava 0,22%, para 6.008,86 pontos, enquanto o Nasdaq Composite tinha alta de 0,36%, a 19,355,338 pontos.

(Reportagem de Lisa Mattackal em Bengaluru)