Dólar fecha estável ante real com ata do Copom e expectativa por medidas fiscais

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - Apesar do forte avanço das cotações no exterior, o dólar fechou a terça-feira praticamente estável ante o real, com o mercado se apegando às promessas do governo Lula de equilíbrio fiscal e à expectativa de que o ciclo de alta de juros no Brasil seja mais longo, como indicado na ata do último encontro do Copom.

O dólar à vista fechou o dia em leve alta de 0,04%, cotado a 5,7735 reais. Em novembro, a divisa acumula baixa de 0,14%.