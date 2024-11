Índices de Wall Street caem com foco em políticas de Trump e dados econômicos

Mas o entusiasmo dos investidores diminuiu nesta terça-feira, com preocupações sobre se as políticas do próximo governo dos EUA podem exacerbar a inflação. As ações europeias perderam 2%, pois os formuladores de política monetária do Banco Central Europeu alertaram que o aumento das tarifas de Trump prejudicará o crescimento global.

"Quando começamos a experimentar alguma desvantagem com a forte sequência que tivemos, os investidores tendem a procurar realizar alguns lucros para o caso de as ações continuarem a cair", disse Russell Price, economista-chefe da Ameriprise Financial.

No radar dos investidores estão os dados de inflação de preços ao consumidor na quarta-feira, seguidos pelos números de inflação de preços ao produtor e de vendas no varejo mais tarde na semana, já que eles podem fornecer pistas sobre a trajetória da política monetária do Federal Reserve no futuro.

O Dow Jones caiu 0,86%, para 43.910,98 pontos. O S&P 500 perdeu 0,29%, para 5.983,99 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq teve variação negativa de 0,09%, para 19.281,40 pontos.

Entre os 11 principais setores industriais do S&P 500, o de materiais liderou as quedas com uma perda de 1,6%, seguido pelo setor de saúde.

O setor de serviços de comunicação foi o que mais ganhou, com alta de 0,5%.