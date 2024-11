Preços ao consumidor dos EUA sobem conforme o esperado em outubro

A frustração com a inflação ajudou a levar o republicano Donald Trump à vitória na eleição presidencial da semana passada, derrotando a candidata do Partido Democrata e vice-presidente Kamala Harris.

No entanto, os economistas estão prevendo uma inflação mais alta no próximo ano se Trump avançar com suas políticas econômicas, incluindo cortes de impostos e tarifas mais altas sobre produtos importados. Ele também prometeu deportações em massa de imigrantes sem documentos, o que, segundo os economistas, reduzirá a oferta de mão de obra, aumentando os custos para as empresas, que serão repassados aos consumidores.

Embora a expectativa seja de que o banco central dos EUA reduzirá novamente a taxa de juros em dezembro, economistas consideram limitado o espaço para mais cortes no próximo ano. Os rendimentos dos Treasuries subiram, pois os investidores esperam que as políticas do presidente eleito prossigam sem obstáculos, com os republicanos controlando o Senado e prestes a conquistar a Câmara dos Deputados.

O aumento anual da inflação diminuiu consideravelmente em relação ao pico de 9,1% registrado em junho de 2022, mas continua acima da meta de 2% do Fed. Na semana passada, o banco central reduziu sua taxa de juros de referência em 25 pontos-base, para a faixa de 4,50% a 4,75%.

Excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, o índice de preços ao consumidor aumentou 0,3% em outubro, subindo pela mesma margem pelo terceiro mês consecutivo. Nos 12 meses até outubro, o núcleo do índice teve alta de 3,3%, repetindo a taxa de setembro.

(Reportagem de Lucia Mutikani)