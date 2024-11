Wall Street sobe após dados de inflação manterem intactas esperanças de corte de taxas do Fed

As empresas de baixa capitalização sensíveis a taxas, monitoradas pelo índice Russell 2000, saltavam 0,9%, enquanto o setor imobiliário ganhava 1,3%.

O índice de referência era impulsionado por ações de consumo discricionário, puxadas por um salto de 4% da fabricante de veículos elétricos Tesla depois que Trump nomeou o CEO Elon Musk como co-líder de um recém-criado Departamento de Eficiência Governamental.

As ações de serviços de comunicação caíam 0,5%, prejudicadas pela Meta Platforms. Um juiz determinou que o proprietário do Facebook enfrentará um julgamento antitruste sobre suas aquisições do Instagram e do WhatsApp.

Todos os três principais índices fecharam em baixa na terça-feira, também pressionados pelo aumento dos rendimentos do Treasuries devido às expectativas de que as políticas do presidente eleito Donald Trump possam exacerbar a inflação. O rendimento de referência do Tesouro de 10 anos recuou para menos de 4,4% após os dados do IPC de quarta-feira.