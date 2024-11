Azul vê demanda aquecida por voos e defende tarifas maiores

SÃO PAULO (Reuters) - A companhia aérea Azul está vendo a demanda se mantendo forte por voos domésticos neste trimestre e defende que as tarifas do setor sejam elevadas para permitir às empresas lidar com o cenário de juros elevados e volatilidade do câmbio, além do atraso na entrega de aeronaves mais eficientes, disseram executivos da empresa nesta quinta-feira.

"A indústria precisa de tarifas maiores, como se lida com o cenário macroêconomico", disse o presidente-executivo da Azul, John Peter Rodgerson, durante conferência com analistas após a publicação dos resultados de terceiro trimestre nesta manhã.

"E todos na indústria estão tendo dificuldades sobre entregas de motores e aeronaves", acrescentou.