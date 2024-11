Brasil vai assinar memorando para viabilizar importação de gás natural da Argentina

(Reuters) - O Brasil assinará nesta segunda-feira um memorando de entendimento com a Argentina para desenvolver infraestrutura e interconexão para as exportações de gás natural do país vizinho, de acordo com uma nota publicada pelo governo brasileiro.

Segundo o Ministério de Minas e Energia, o ato cria um grupo de trabalho bilateral para identificar as medidas necessárias para viabilizar a oferta de gás natural argentino, com destaque para a região de Vaca Muerta.

"A abertura do mercado de gás no Brasil pode gerar benefícios a longo prazo, além de incluir investimentos, empregos e redução dos preços dos alimentos, com a demanda estimada em 30 milhões de metros cúbicos por dia até 2030", disse a pasta.