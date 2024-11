Cemig avançará com privatização se houver aprovação de PL e PEC na assembleia, diz CEO

SÃO PAULO (Reuters) - A Cemig poderá avançar com o processo para privatização se houver a aprovação da Assembleia Legislativa mineira tanto do projeto de lei encaminhado na semana passada pelo governo, quanto de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que desobriga referendo popular sobre o tema, disse nesta segunda-feira o CEO da elétrica, Reynaldo Passanezi Filho.

"Se ambos forem aprovados, nós efetivamente podemos avançar no sentido da transformação da Cemig em uma corporação. Se apenas o projeto de lei for aprovado, o entendimento que nós temos, que é inicial, é de que há necessidade do referendo", disse o executivo, durante teleconferência da companhia com investidores para comentar os resultados trimestrais.

O governo de Romeu Zema (Novo) encaminhou na semana passada à Assembleia Legislativa um projeto de lei para privatizar a Cemig, transformando-a em uma "corporation", sem controlador definido, nos moldes das desestatizações das elétricas Eletrobras e Copel.