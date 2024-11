Ibovespa tem estabilidade à espera de pacote fiscal do governo

DESTAQUES

- PETROBRAS PN valorizava-se 0,75%, com apoio do avanço do petróleo no exterior, onde o barril de Brent subia 0,84%. A estatal disse nesta segunda-feira que assinou dois acordos com a Yara para cooperação técnica e comercialização de Agente Redutor Líquido Automotivo (ARLA 32), avançando na construção de potencial parceria nos segmentos de fertilizantes e produtos industriais.

- VALE ON subia 0,48%, diante do avanço nos preços dos contratos futuros de minério de ferro, com o contrato mais negociado em Dalian (DCE) encerrando as negociações do dia com alta de 1,87%, a 761 iuanes (105,08 dólares) a tonelada.

- BANCO DO BRASIL ON mostrava acréscimo de 1,38% em dia misto para o setor de bancos, enquanto ITAÚ UNIBANCO PN subia 0,29%, BRADESCO PN avançava 0,67%, mas SANTANDER BRASIL UNIT caía 0,08%.

- CVC BRASIL ON caía 2,61%, em movimento de ajuste após quatro dias de alta impulsionada pela divulgação de balanço financeiro na semana passada, quando apurou lucro líquido de 14,4 milhões de reais no terceiro trimestre, revertendo prejuízo de 87,5 milhões um ano antes.

- SUZANO ganhava 0,3%. De pano de fundo, a gigante de papel e celulose precificou na quinta-feira, véspera de feriado no Brasil, cerca de 165 milhões de dólares em "panda bonds" para colocação no mercado chinês a yield e cupom de 2,8% ao ano, com vencimento em novembro de 2027.