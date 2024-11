BRF investirá R$460 mi para atuar como produtora de alimentos na China

"A aquisição do ativo está alinhada à estratégia de ampliar a presença global da companhia por meio da diversificação do seu footprint e fortalece a competitividade da BRF, com o avanço na oferta de produtos de valor agregado", afirmou a companhia em comunicado.

"O investimento representa uma oportunidade significativa para expandir a base de clientes e impulsionar as vendas da companhia", disse a BRF, citando que a decisão também potencializa o uso da matéria-prima brasileira, da própria BRF ou da Marfrig, que atua com proteína bovina e é controladora da empresa.

O anúncio da BRF, uma das maiores exportadoras de carne de frango e suína, foi feito no mesmo dia de visita de Estado do presidente chinês, Xi Jinping, a Brasília.

De acordo com a companhia, dentre os cerca de 460 milhões de reais, 250 milhões de reais serão investidos na aquisição e o restante em capex para adequações e para expansão de duas linhas de hambúrguer.

Construída em 2013, a planta possui duas linhas de processamento de alimentos, com capacidade atual de cerca de 30 mil toneladas por ano, informou a BRF.

Os investimentos devem gerar cerca de 850 novos empregos e dobrar a capacidade da fábrica para cerca de 60 mil toneladas por ano.