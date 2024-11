BC diz que financiamento à economia real voltou a acelerar e destaca riscos fiscais

RIO GRANDE DO SUL

O relatório do BC apontou ainda que o impacto para o SFN das enchentes que abalaram o Rio Grande do Sul este ano foi menor do que originalmente esperado, com iniciativas do BC e do Conselho Monetário Nacional (CMN) que resguardaram a prestação de serviços pelo sistema e evitaram ônus desnecessários a cidadãos e empresas.

"As diretrizes das medidas visaram preservar a estabilidade financeira e proteger o consumidor. Não se percebem alterações sistemicamente relevantes nas captações, na liquidez ou no risco de crédito das Entidades Supervisionadas que atuam no RS", disse.

"Especificamente em relação ao setor agropecuário, as perdas com pagamentos de coberturas pelo Proagro foram significativamente inferiores às perdas provocadas pelas secas de 2022 e 2023", completou.