Economia da Alemanha cresceu menos que o esperado no 3º trimestre, segundo escritório de estatísticas

"A economia alemã mal avançou no terceiro trimestre, dando continuidade à tendência de praticamente nenhum crescimento na maior economia da zona do euro", disse Claus Vistesen, economista-chefe da zona do euro na Pantheon Macroeconomics.

A Alemanha tem ficado atrás da média da União Europeia desde 2021 e deve encolher em 2024 pelo segundo ano consecutivo.

Uma recessão é normalmente definida como dois trimestres consecutivos de contração econômica e os dados do segundo trimestre estimularam os temores de recessão com uma contração de 0,3%.

O consumo das famílias aumentou 0,3% em relação ao trimestre anterior e os gastos do governo subiram 0,4%, enquanto o investimento caiu 0,2% em máquinas e equipamentos e 0,3% na construção.

Olhando para o futuro, há espaço para que o crescimento dos gastos dos consumidores continue, dado o sólido aumento da renda real e a alta taxa de poupança, disse Vistesen.

As exportações de bens e serviços caíram 1,9% em relação ao segundo trimestre, com as exportações de bens, em particular, recuando substancialmente em 2,4%, informou o escritório de estatísticas.