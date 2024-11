Ibovespa sobe apoiado em Petrobras, mas ainda caminha para queda semanal

- PETROBRAS PN subia 2,14% e PETROBRAS ON avançava 2,56%, embaladas por anúncio de distribuição de dividendos extraordinários no montante de 20 bilhões de reais aos acionistas e detalhamento do seu plano de investimentos de 111 bilhões de dólares entre 2025 e 2029. No novo planejamento, a estatal reduziu o caixa mínimo de referência para 6 bilhões de dólares, ante os 8 bilhões anteriores, e elevou o limite da dívida bruta para 75 bilhões de dólares, ante 65 bilhões antes. Os papéis resistiam ainda à queda nos preços do petróleo no exterior, onde o Brent, referência para a companhia, caía 0,54%, a 73,83 dólares o barril.

- VALE ON caía 0,36%, em linha com os preços dos contratos futuros do minério de ferro, que recuaram em meio ao sentimento de aversão a risco nos mercados financeiros devido ao agravamento do conflito Ucrânia-Rússia. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China recuou 1,2%, a 768,50 iuanes (106,06 dólares) por tonelada. Ainda assim, o contrato subiu 2,9% na semana.

- ITAÚ UNIBANCO PN subia 0,24%, BANCO DO BRASIL ON tinha variação positiva de 0,12% e BTG PACTUAL UNIT apurava decréscimo de 0,18%, em sessão sem direção única para o setor bancário. Enquanto isso, BRADESCO PN desvalorizava-se 0,73% e SANTANDER BRASIL UNIT caía 0,12%.

- JBS ON tinha valorização de 2,05%, após a processadora de alimentos anunciar que assinou com o governo da Nigéria um memorando de entendimentos para possível investimento de 2,5 bilhões de dólares no país mais populoso da África. O acordo prevê o desenvolvimento de um plano de investimento de cinco anos que inclui a construção de seis fábricas na Nigéria, sendo três de aves, duas de bovinos e uma de suínos.

- CVC ON caía 3,75%, entre as maiores quedas percentuais do Ibovespa, depois de sete pregões fechando no azul. A companhia de turismo informou na quinta-feira que seu conselho de administração aprovou novo programa de recompra de ações, com prazo de 18 meses, no montante de cerca de 3% dos papéis em circulação.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)