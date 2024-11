Presidente do BCE renova apelo por integração da Europa com iminência de guerra comercial

"A urgência de integrar nossos mercados de capitais tem aumentado."

Embora a Europa tenha feito algum progresso, os membros da União Europeia tendem a diluir a maioria das propostas para proteger interesses nacionais em detrimento do bloco como um todo, disse Lagarde.

Mas isso estaria tirando centenas de bilhões, se não trilhões, de euros da economia, uma vez que as famílias têm 11,5 trilhões de euros em dinheiro e depósitos, e grande parte disso não está chegando às empresas que precisam de financiamento.

"Se as famílias da UE alinhassem sua relação entre depósitos e ativos financeiros com a das famílias dos EUA, um estoque de até 8 trilhões de euros poderia ser redirecionado para investimentos de longo prazo baseados no mercado, ou seja, um fluxo de cerca de 350 bilhões de euros por ano", disse Lagarde.

Quando o dinheiro entra de fato no mercado de capitais, geralmente fica dentro das fronteiras nacionais ou vai para os EUA na esperança de melhores retornos, acrescentou Lagarde.

Portanto, a Europa precisa reduzir o custo do investimento nos mercados de capitais e facilitar o regime regulatório para que o dinheiro flua para os locais onde é mais necessário.