Centeno, do BCE, faz alerta para tarifas dos EUA e risco de inflação ficar abaixo da meta

LISBOA (Reuters) - O membro do Banco Central Europeu Mário Centeno alertou nesta terça-feira que a zona do euro deve estar atenta para evitar que a inflação retorne a níveis inferiores à meta de 2%, em meio à acumulação de riscos econômicos, como as prováveis novas tarifas comerciais dos Estados Unidos.

Centeno disse em uma conferência que a economia europeia está praticamente estagnada e que "os riscos estão se acumulando para baixo", principalmente os riscos geopolíticos, enquanto as tarifas prometidos pelo próximo governo dos EUA "não são boas notícias para a Europa".

Ele disse que "a política monetária na Europa tem tido um sucesso significativo ao trazer a taxa de inflação para 2%" - a meta de médio prazo do BCE.