Lula garante crédito para construir moradias e diz que fazer banheiro para pobres não é gasto

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva garantiu nesta terça-feira que não faltará crédito para a construção de moradias no Brasil e alertou ao Ministério da Fazenda que não venha lhe dizer que construir banheiros para os mais pobres é um gasto.

Em evento de abertura do Encontro Nacional da Indústria da Construção, que ocorre em meio à ampla expectativa de anúncio de um pacote de corte de gastos pelo governo, Lula também disse que a economia está crescendo acima das previsões e que a inflação está controlada.

No entanto, mais cedo nesta terça, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou que o IPCA-15, prévia do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), referência para o regime de metas de inflação, alcançou 4,67% nos últimos 12 meses, acima do teto da meta de inflação para este ano.