Norueguesa Hydro irá descontinuar negócios de baterias e hidrogênio verde

(Reuters) - A fabricante norueguesa de alumínio Norsk Hydro não está mais investindo nos negócios de baterias e hidrogênio verde e irá descontinuar essas operações devido às condições desafiadoras do mercado, informou a empresa nesta quarta-feira.

Como parte dos esforços para se concentrar no alumínio verde, a Hydro está lançando um novo programa de corte de custos com o objetivo de economizar 6,5 bilhões de coroas norueguesas (582 milhões de dólares) até 2030, com o objetivo de fortalecer suas operações de reciclagem e extrusão de alumínio até 2030.

"Os materiais de bateria e o hidrogênio verde não serão mais áreas estratégicas de crescimento para a Hydro e nenhum recurso adicional será alocado", disse a empresa em comunicado.