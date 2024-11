Bandeira de energia do Brasil será verde em dezembro, sem cobrança adicional, diz Aneel

Nas últimas semanas, o período chuvoso mais intenso favoreceu a geração de energia hidrelétrica, com custo de geração inferior ao de fontes termelétricas -- acionadas mais frequentemente quando os níveis dos reservatórios estão baixos.

A bandeira ficou verde de abril de 2022 até julho de 2024, quando foi interrompida com o anúncio da bandeira amarela, seguida de bandeira verde em agosto, vermelha patamar 1, em setembro, vermelha patamar 2 em outubro, e amarela em novembro.

Com as bandeiras, o consumidor consegue fazer escolhas de consumo que contribuem para reduzir os custos de operação do sistema, reduzindo a necessidade de acionar termelétricas, explicou a agência.

(Por Roberto Samora)