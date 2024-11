Crescimento econômico da França no 3º trimestre é confirmado em 0,4%

"O consumo das famílias se recupera (+0,6% depois de permanecer estável no segundo trimestre), impulsionado em particular por uma aceleração no consumo de serviços (+0,9% depois de +0,5%), em parte como resultado do registro das vendas de ingressos para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos", disse o escritório de estatísticas.

As exportações francesas, penalizadas pelas exportações de bens, caíram 0,8% após um aumento de 0,6% no trimestre anterior, enquanto as importações registraram queda de 0,6% no trimestre, de acordo com o INSEE.

(Reportagem de Alban Kacher em Gdansk)