Dívida pública federal sobe 1,8% em outubro, para R$7,073 tri, diz Tesouro

BRASÍLIA (Reuters) -A dívida pública federal subiu 1,8% em outubro ante setembro, para 7,073 trilhões de reais, informou o Tesouro Nacional nesta sexta-feira.

No período, a dívida pública mobiliária federal interna (DPMFi) somou 6,748 trilhões de reais, com alta de 1,62%, enquanto a dívida pública federal externa (DPFe) atingiu 325,22 bilhões de reais, com avanço de 5,82%.

Segundo os dados da pasta, o custo médio do estoque da dívida pública federal acumulado em 12 meses teve uma alta no mês passado, passando de 10,80% ao ano, em setembro, para 11,17%. Para as novas emissões de títulos da dívida interna, o custo médio subiu de 10,74% para 10,78% ao ano no mesmo período.