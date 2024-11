Dólar volta a ultrapassar R$6,00 e bate novo recorde com reação negativa à reforma do IR

Na sessão anterior, a moeda norte-americana ficou acima de 6,00 reais pela primeira vez desde o início da circulação da divisa brasileira, em 1994, com 6,0040 reais na máxima, fechando o dia com forte alta de 1,30%, a 5,9910 reais, a maior cotação nominal de fechamento da história.

O movimento ocorre na esteira da dupla divulgação na quarta de um projeto de reforma tributária da renda, que busca ampliar a faixa de isenção do IR para quem ganha até 5 mil reais por mês, e de um pacote de medidas que promoverá uma economia de 71,9 bilhões de reais nas contas públicas em dois anos.

O pacote fiscal era amplamente esperado pelo mercado, que vinha mostrando nervosismo com a demora por seu anúncio, uma vez que havia sido prometido para depois do segundo turno das eleições municipais.

Mas apesar do valor das medidas de contenção de gastos vir em linha com o esperado, os investidores foram pegos de surpresa com a divulgação concomitante da reforma do IR, uma promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Como compensação para a isenção, o governo indicou a cobrança de mais imposto de quem recebe mais de 50 mil reais por mês e a limitação da isenção de IR de aposentados com problemas de saúde graves que recebam acima de 20 mil reais por mês

Para alguns analistas, o anúncio do projeto de mudança na faixa de isenção de IR levantou dúvidas sobre o compromisso do Executivo com o ajuste das contas, pois mostraria um governo mais preocupado com questões políticas do que econômicas. Mas outros apontaram para uma reação exagerada do mercado