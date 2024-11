Futuros sobem antes de sessão reduzida em meio à Black Friday

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street subiam nesta sexta-feira, com os três índices a caminho de ganhos mensais, uma vez que a temporada de compras de fim de ano começou com uma nota positiva nos Estados Unidos e a atenção dos investidores se voltava para as ações de varejistas.

Os principais índices fecharam em baixa na quarta-feira, véspera do feriado de Ação de Graças, depois que dados mostraram sinais de estagnação da desinflação, reforçando as apostas de que o Federal Reserve poderá manter a cautela em relação aos cortes na taxa de juros no próximo ano.

Os investidores monitorarão as ações de varejistas, que devem atrair milhões de compradores com seus descontos acentuados na Black Friday, à medida que os clientes começam a fazer suas compras de fim de ano.