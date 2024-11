Ibovespa mostra fraqueza na abertura sem alívio em preocupação fiscal

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa ainda mostrava fraqueza nesta sexta-feira, após um tombo de mais de 2% na véspera, sem alívio nas preocupações com o cenário fiscal após medidas anunciadas pelo governo federal nesta semana.

Às 10h09, o Ibovespa tinha decréscimo de 0,17%, 124.395,69 pontos, mesmo com Vale oferecendo um contrapeso positivo relevante após anúncio sobre proventos e com a alta do minério de ferro no exterior.

O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 18 de dezembro, perdia 0,19%.