Justiça manda prender dois oficiais e afastar 36 PMs por suspeita de propina e segurança de garimpo ilegal de ouro

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) - A pedido da Polícia Federal, a Justiça Federal no Pará determinou a prisão preventiva de dois oficiais superiores da Polícia Militar do Estado e ainda determinou o afastamento de outros 36 policiais dos respectivos atuais grupamentos por suspeitas que envolvem o recebimento de propina e também realizar indevidamente a segurança privada a uma mineradora investigada por atuação no garimpo ilegal do ouro na região do Tapajós, no sudoeste paraense.

Segundo decisão judicial vista pela Reuters e nota da PF sobre o caso, um coronel e um tenente-coronel -- chefes de batalhões da PM no município de Itaituba, cidade com forte influência garimpeira -- e dois empresários da empresa Gana Gold foram presos preventivamente na quinta-feira.