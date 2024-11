MEC autoriza mais 100 vagas de medicina para Yduqs no Ceará

SÃO PAULO (Reuters) - A Yduqs anunciou nesta sexta-feira que o Ministério da Educação autorizou a oferta de mais 100 vagas de medicina em centro de ensino do grupo no Ceará.

As novas vagas no Centro Universitário Estácio do Ceará, em Iguatu, são voltadas ao programa federal "Mais Médicos", segundo comunicado ao mercado da companhia.

Com as autorizações, o centro universitário passará de 50 para 150 vagas ao ano e a Yduqs passa a ter um total de 1.926 vagas anuais em 17 escolas de medicina.