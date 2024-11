Minério de ferro avança com perspectivas econômicas mais sólidas da China

Mais cedo, o contrato subiu até 806,5 iuanes, o maior valor desde 14 de outubro, e ganhou 2,90% esta semana.

É provável que a atividade fabril da China tenha se expandido modestamente pelo segundo mês consecutivo em novembro, enquanto os preços de suas casas deverão se estabilizar em 2026, após quedas mais lentas neste ano e no próximo, segundo duas pesquisas da Reuters.

As pesquisas se somaram a uma série de dados recentes que sugerem que a onda de estímulos está finalmente se espalhando e dando aos produtores chineses o impulso tão necessário.

Também apoiando uma perspectiva mais firme para a maior indústria siderúrgica do mundo estavam as expectativas de que a China se prepara para as vulnerabilidades da economia antes de uma segunda presidência de Donald Trump.

"As siderúrgicas chinesas aumentarão as exportações de aço antes do aumento das tensões comerciais globais", disseram os analistas do ANZ.