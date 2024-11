ONS vê reservatórios de hidrelétricas do Sudeste/Centro-Oeste em 48,7% ao final de dezembro

SÃO PAULO (Reuters) - Os principais reservatórios para armazenamento de usinas hidrelétricas do país, localizados no subsistema Sudeste/Centro-Oeste, deverão chegar ao final de dezembro com 48,7% da capacidade, estimou nesta sexta-feira o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Em boletim, o órgão também projetou para o mês chuvas em reservatórios acima da média histórica no Sul, com as afluências alcançando 136% da média. Para as demais regiões, a expectativa é de chuvas ligeiramente abaixo da média no Sudeste/Centro-Oeste (95%), em 84% para o Norte e 60% no Nordeste.

Para a carga de energia elétrica no Brasil, o ONS estimou aumento de 0,5% em dezembro ante igual período de 2023, a 80.805 megawatts médios.