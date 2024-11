Wall St abre em alta em sessão mais curta por Black Friday

(Reuters) - As ações norte-americanas abriram em ligeira alta na Black Friday, com os principais índices de Wall Street a caminho de ganhos mensais com o início da temporada de compras de fim de ano, colocando as empresas de varejo no centro das atenções.

O Dow Jones subia 0,08% na abertura, para 44.760,05 pontos. O S&P 500 ganhava,09%, a 6.003,98 pontos, enquanto o Nasdaq Composite tinha alta de 0,14%, para 19.087,467 pontos.

(Reportagem de Johann M Cherian em Bengaluru)