Wall St sobe, com vendas da Black Friday e varejistas em foco

Por Johann M Cherian e Purvi Agarwal

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street operavam em alta em um pregão encurtado pela Black Friday e a caminho de ganhos mensais, com o início da temporada de compras de fim de ano colocando as ações do varejo em foco.

Os investidores avaliavam os varejistas, que devem atrair milhões de compradores com seus grandes descontos na Black Friday, já que os clientes deram início a suas compras de fim de ano.