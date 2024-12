Trabalhadores da Volkswagen entrarão em greve de advertência na Alemanha

A empresa ameaça fechar fábricas na Alemanha pela primeira vez nos seus 87 anos de história.

"A Volkswagen incendiou os nossos acordos coletivos e, em vez de acabar com este incêndio em três sessões de negociação, o conselho de administração está atirando barris abertos de gasolina", disse Groeger, negociador do sindicato IG Metall.

Um acordo para não realizar greves terminou no sábado, disse o IG Metall, permitindo aos trabalhadores realizar greves de alerta a partir de domingo nas fábricas alemãs da VW AG.

"Greves de alerta começarão em todas as fábricas a partir de segunda-feira. Quanto tempo e quão intenso esse confronto precisa ser é responsabilidade da Volkswagen na mesa de negociações", disse Groeger.

Os representantes e a administração trabalhista se reunirão novamente em 9 de dezembro para prosseguir com as negociações sobre um novo acordo trabalhista para os trabalhadores da empresa alemã - VW AG - com os sindicatos prometendo resistir a quaisquer propostas que não forneçam um plano de longo prazo para cada uma das fábricas.