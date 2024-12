BC seguirá atuando no câmbio apenas em caso de disfuncionalidade, diz Galípolo

Ele disse não esperar mudanças na política cambial do BC com a chegada de Nilton David, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir a diretoria de Política Monetária a partir de janeiro, quando Galípolo tomará posse como presidente do banco.

A fala de Galípolo sobre a atuação do BC no mercado de câmbio ocorre em meio à crescente desvalorização da moeda brasileira em sessões recentes, movimento que gerou expectativa por novas intervenções da autarquia em parte do mercado. Na sexta-feira, o dólar à vista fechou o dia com alta de 0,17%, cotado a 6,0012 reais -- maior valor nominal de fechamento da história.

Às 12h22 desta segunda, o dólar à vista subia 1,17%, a 6,0715 reais na venda.

A queda do real ocorre na esteira da reação negativa do mercado ao duplo anúncio do governo na semana passada de um projeto de reforma do imposto de renda e de um pacote de medidas de contenção de gastos.

Investidores avaliaram que o pacote fiscal, que prevê uma economia de 71,9 bilhões de reais em dois anos, veio na direção correta, mas o anúncio da reforma do IR, que busca expandir a faixa de isenção para quem ganha até 5 mil reais, teria sinalizado um descompromisso do Executivo com o ajuste fiscal.

Galípolo disse enxergar o anúncio das medidas como um fator relevante tanto para a desvalorização do real como para a desancoragem adicional das expectativas de inflação. Ele indicou, no entanto, que a autarquia não tem dados suficientes para avaliar o impacto da proposta do IR.