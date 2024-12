BCE continuará a reduzir os juros em dezembro, diz Stournaras

ATENAS (Reuters) - O Banco Central Europeu deve continuar a cortar as taxas de juros este mês, disse o membro do BCE, Yannis Stournaras, nesta segunda-feira.

"Aparentemente, continuaremos a cortar as taxas de juros em dezembro", disse Stournaras, presidente do Banco da Grécia e um dos memebros "dovish" do Conselho do BCE, ou favorável a juros mais baixos, em uma conferência em Atenas organizada por um site financeiro grego.

(Reportagem de Angeliki Koutantou)