BNDES concede mais R$200 mi em financiamento para empresa de eVTOLs da Embraer

SÃO PAULO (Reuters) - A Eve Air Mobility (Eve), empresa de aeronaves de pouso e decolagem verticais (eVTOL) da Embraer, anunciou nesta segunda-feira uma linha de crédito de 200 milhões de reais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), segundo comunicado ao mercado.

A Eve é uma das várias startups desenvolvendo aeronaves movidas a bateria capazes de decolar e pousar verticalmente, voltadas para viagens curtas dentro de cidades.

Os recursos do BNDES tratam-se d uma segunda fase do financiamento à empresa e que segue a linha de 490 milhões de reais garantida em 2022 para pesquisa e desenvolvimento e um recente investimento de 50 milhões de dólares do Citibank, ambos dedicados a apoiar o programa de desenvolvimento do eVTOL da Eve, afirmou a empresa.