Dólar sobe e bate novo recorde sob influência do exterior e do pacote fiscal

Desde o lançamento do pacote, apesar das tentativas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de reduzir a pressão, defendendo as medidas anunciadas, o dólar segue em trajetória de alta.

Nesta segunda-feira, após marcar a cotação mínima de 6,0052 reais (+0,07%) às 9h15, o dólar à vista atingiu a máxima de 6,0920 reais (+1,51%) às 13h05.

Em análise do cenário brasileiro, os estrategistas Thierry Wizman e Gareth Berry, da gestora global Macquarie, afirmaram que embora o Banco Central do Brasil siga “agressivo” nos juros diante das preocupações com a política fiscal frouxa, os aumentos da Selic “não serão suficientes para dissuadir novas minicrises”.

“Isso ocorrerá enquanto os operadores não puderem ter fé na estabilidade da relação dívida/PIB do Brasil”, afirmaram os estrategistas, acrescentando que eles esperam agora um dólar em 6,30 reais em meados de 2025.

Apesar do cenário de forte pressão para o dólar desde a semana passada, o Banco Central seguiu ausente do mercado.

Durante evento pela manhã em São Paulo, o diretor de Política Monetária do BC, Gabriel Galípolo, reiterou que a autarquia só atua no câmbio em caso de disfuncionalidades.