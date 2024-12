Futuros recuam no início de semana repleta de dados

A leitura de outubro sobre vagas em aberto será divulgada na terça-feira, enquanto os dados de emprego de novembro para o setor privado serão publicados na quarta-feira.

O S&P 500 e o Dow Jones registraram máximas recordes na sexta-feira, encerrando um novembro positivo para as ações dos Estados Unidos.

No mês passado, os investidores aproveitaram o impulso providenciado pela vitória de Donald Trump na eleição presidencial dos EUA.

As medidas de Trump sobre cortes de impostos, tarifas e desregulamentação podem estimular o desempenho corporativo. No entanto, as preocupações de que suas políticas possam aumentar a inflação também levaram os mercados a reduzir as apostas de que o Fed aprofunde seu ciclo de afrouxamento monetário.

A semana também está repleta de dados que podem indicar como está o desempenho da economia norte-americana, incluindo várias pesquisas de atividade econômica para o mês passado.

O futuro do S&P 500 caía 0,19%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha queda de 0,21%, e o futuro do Dow Jones recuava 0,12%.