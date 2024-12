Gastos com construção nos EUA superam expectativas em outubro

WASHINGTON (Reuters) - Os gastos com construção nos Estados Unidos aumentaram mais do que o esperado em outubro, impulsionados pela construção de residências unifamiliares.

O Departamento de Comércio informou nesta segunda-feira que os gastos com construção aumentaram 0,4%, após um aumento não revisado de 0,1% em setembro. Economistas consultados pela Reuters previam alta de 0,2%. Os gastos com construção avançaram 5,0% em outubro na comparação anual.

Os gastos com projetos de construção privada aumentaram 0,7%. O investimento em construção residencial subiu 1,5%, com os gastos em novos projetos unifamiliares avançando 0,8%. O aumento ocorreu apesar de as taxas hipotecárias terem revertido todo o declínio que as levou a uma mínima de mais de um ano e meio, de 6,08%, no final de setembro, depois que o Federal Reserve começou a cortar a taxa de juros.