RD eleva projeção de abertura de lojas em 2025

SÃO PAULO (Reuters) - A maior rede de farmácias do país, RD Saúde, anunciou na noite de sexta-feira elevação na estimativa de abertura de lojas no próximo ano, citando experiência anterior do grupo e capacidade financeira que, na avaliação da companhia, suporta a expansão.

A empresa, dona das bandeiras Drogasil e Raia, afirmou que a estimativa foi elevada de 280 a 300 aberturas "brutas" para entre 330 e 350 no próximo ano.

A RD terminou o terceiro trimestre com 3.139 lojas em operação, das quais 72 aberturas no período, somando 291 aberturas brutas nos últimos 12 meses, segundo balanço da companhia.