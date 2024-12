Setor industrial dos EUA melhora em novembro com recuperação de encomendas, mostra ISM

Uma leitura do PMI abaixo de 50 indica contração no setor manufatureiro, que responde por 10,3% da economia.

Economistas consultados pela Reuters previam que o PMI subiria para 47,5. O ganho no PMI acompanhou aumentos semelhantes em outras pesquisas em meio a expectativas de políticas mais favoráveis aos negócios por parte do novo governo Trump.

No entanto, novembro marcou o oitavo mês consecutivo em que o PMI permaneceu abaixo do limite de 50, mas acima do nível de 42,5 que, segundo o ISM, ao longo do tempo geralmente indica expansão da economia como um todo.

O PMI sugeriu que o setor manufatureiro continua preso em uma recessão profunda após os pesados aumentos da taxa de juros pelo Federal Reserve em 2022 e 2023 para controlar a inflação.

O subíndice de novas encomendas da pesquisa do ISM aumentou para 50,4, expandindo pela primeira vez desde março, em comparação com 47,1 em outubro. No entanto, o índice de produção ficou pouco alterado em níveis baixos. A medida de preços pagos pelos fabricantes caiu de 54,8 em outubro para 50,3.

Isso sugere que os preços dos produtos ainda têm mais espaço para cair, embora tarifas mais altas para as importações possam causar uma reversão.