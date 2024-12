Taxas curtas de juros futuros caem e longas sobem com mercado ainda sensível ao pacote fiscal

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs de curto prazo fecharam a segunda-feira em baixa, enquanto as longas avançaram com o mercado ainda bastante sensível ao pacote de medidas fiscais anunciado na semana passada pelo governo Lula, que prevê cortes nas despesas e desoneração do Imposto de Renda.

No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2025 -- que reflete as apostas para a Selic no curtíssimo prazo -- estava em 11,658%, ante 11,665% do ajuste anterior. Já a taxa do contrato para janeiro de 2026 marcava 13,9%, em baixa de 5 pontos-base ante o ajuste de 13,95%.