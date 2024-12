Bradesco segue ritmo para entregar banco cada vez mais competitivo, diz CEO

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente-executivo do Bradesco, Marcelo Noronha, ressaltou nesta terça-feira que o banco teve entregas importantes este ano e reforçou que seguirá trabalhando para entregar um banco cada vez mais competitivo no curto e no longo prazos.

Entre os tópicos que marcaram o ano, o executivo destacou que a carteira de crédito, que teve contração em 2023, voltou a crescer em 2024 "com uma qualidade que eu considero uma excelente qualidade de carteira, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica".