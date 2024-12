Coreia do Sul promete injetar liquidez "ilimitada" para estabilizar mercados se necessário

SEUL (Reuters) - O ministro das Finanças da Coreia do Sul disse nesta terça-feira que o governo adotará todas as medidas possíveis para estabilizar os mercados financeiros, se necessário, depois que o presidente Yoon Suk Yeol declarou lei marcial em um discurso nacional de emergência.

"Mobilizaremos todas as medidas possíveis de estabilização dos mercados financeiro e cambial, incluindo injeções ilimitadas de liquidez", disse Choi Sang-mok em uma reunião de emergência com as principais autoridades econômicas em Seul.

(Reportagem de Cynthia Kim e Jihoon Lee)