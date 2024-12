Dólar fecha estável com auxílio do exterior, mas segue pressionado por fiscal

Às 17h23, o dólar para janeiro -- o mais líquido no Brasil -- cedia 0,12%, aos 6,0715 reais.

No início do dia o dólar ensaiou um recuo mais forte ante o real, enquanto investidores digeriam dados sobre o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e o noticiário externo.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o PIB cresceu 0,9% no terceiro trimestre, na comparação com os três meses anteriores. Embora tenha ficado em linha com a expectativa dos economistas consultados em pesquisa da Reuters, o resultado seguiu indicando uma economia aquecida, com potencial inflacionário.

Segundo analistas, isso tende a favorecer um ciclo maior de altas da taxa básica Selic, hoje em 11,25% ao ano -- o que em tese iria atrair mais dólares ao Brasil.

No exterior, o dólar cedia ante a maior parte das demais divisas -- ainda que tenha avançado ante o won, após o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, declarar lei marcial no país.

Neste cenário, o dólar à vista marcou a cotação mínima de 6,0280 reais (-0,61%) às 9h10, pouco depois da abertura.