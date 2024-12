Empresas europeias planejam nova concorrente para Starlink na área de satélites

Por Tim Hepher e Giulia Segreti

PARIS/ROMA (Reuters) - As empresas europeias Airbus, Thales e Leonardo estão explorando planos para criar uma nova companhia espacial conjunta para competir com a Starlink, de Elon Musk.

O "Projeto Bromo", batizado com o nome de um vulcão indonésio, prevê um campeão europeu de satélites autônomo modelado na fabricante de mísseis MBDA, propriedade da Airbus, da Leonardo e da BAE Systems, disseram três pessoas com conhecimento do assunto.