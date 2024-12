ENTREVISTA-PT precisa estar mais presente na vida real da sociedade, diz Edinho Silva

Para Edinho, a maior preocupação deve ser a derrota em territórios onde o PT tradicionalmente tinha mais voto, como a periferia de grandes cidades.

O prefeito vê nessa derrota a vitória de um discurso antissistema que chega no que chama de "classe média popular", um grupo com renda abaixo da classe média tradicional, que vive nessas periferias e, apesar de ainda precisar do Estado, está se aproximando do discurso antissistema adotado por setores mais ligados à direita.

"Em 2024 o que a gente percebe é que esse sentimento antissistema desce para o andar de baixo. Ela (a classe média popular) votou em nós em 2022 com uma expectativa grande de melhora, em que ela fosse vivenciar principalmente o Lula 2. E talvez a gente não tenha deixado claro para ela a situação que nós pegamos no Brasil, que é um pouco o preço que nós estamos pagando hoje", disse.

Para além do afastamento das periferias, e da comunicação das dificuldades que o governo tem em explicar para a população os problemas enfrentados para recuperar a economia, Edinho admite que o PT em particular, e a centro-esquerda de um modo geral, têm um enorme desafio em lidar com um mundo do trabalho diferente daquele que deu origem ao partido, com a disseminação da ideia antissistema nessa população menos favorecida, e trabalhadores que não estão no sindicato, não estão no partido e nem mesmo se veem como um grupo.

"Hoje a maior categoria profissional do Brasil é moto-entregador. Como é que a gente dialoga com esse moto-entregador, que não está no sindicato e nós temos dificuldade imensa para entender, efetivamente, a sua identidade de classe?", exemplifica.

"É um desafio imenso para o PT, para os partidos de esquerda, de centro-esquerda e do campo democrático. Primeiro, como a gente constrói a nossa reação a esse sentimento antissistema que contamina essa classe média popular, e também como que nós nos relacionamos com essa nova classe trabalhadora que está emergindo, com a diminuição da classe média operária."