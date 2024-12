Governo central tem superávit primário de R$40,8 bi em outubro, diz Tesouro

Os principais destaques em relação às receitas administradas foram os ganhos mais altos de Imposto de Renda de empresas, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Cofins, PIS/Pasep, Imposto de Importação e Imposto sobre Produtos Industrializados Vinculado a Importação.

Já no lado das despesas totais houve uma redução de 1,2 bilhão de reais no mês frente a outubro do ano passado, com queda de 29,9% das despesas discricionárias, o equivalente a 6 bilhões de reais.

As despesas com benefícios previdenciários subiram 3,8%, em razão de um crescimento no número de beneficiários e pela política de valorização do salário-mínimo.

O superávit do mês foi o maior para outubro desde 2016, quando houve superávit de 60,5 bilhões de reais segundo dados corrigidos pela inflação.

No acumulado do ano até outubro, o governo central registrou um déficit primário de 64,4 bilhões de reais. No mesmo período em 2023, foi registrado um déficit de 76,2 bilhões de reais.

O governo precisa encerrar o ano com um resultado primário que varie entre um déficit de 28,76 bilhões de reais e um superávit de 28,76 bilhões de reais para atingir sua meta de resultado primário zero em 2024, que tem uma banda de tolerância de 0,25% do Produto Interno Bruto.